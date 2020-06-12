شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن شركة «فيسبوك» إلى التحقق من صدق إعلانات المسؤولين السياسيين خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.

ووجه بايدن رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ «فيسبوك» طلب فيها محو المعلومات المغلوطة المنتشرة على نطاق واسع، وأن تكون هناك ضوابط واضحة «تطبق على الجميع بمن فيهم دونالد ترامب، تمنع سلوك التهديد والكذب بشأن كيفية التصرف أثناء الانتخابات».

وتزيد هذه الخطوة الضغط على «فيسبوك»، التي تعفي ما ينشره السياسيون من برنامجها للتحقق من المحتوى من جانب طرف ثالث، من أجل تغيير سياساتها حيال الإعلانات السياسية والخطاب السياسي.