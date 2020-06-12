مرض ألزهايمر.. الأعراض والأسباب

مرض ألزهايمر من الأمراض التي تظهر على الأشخاص مع التقدم في السن. ويعتبر مرض ألزهايمر مرحلة من المراحل التدريجية للخرف مما يؤثر بالسلب على الذاكرة، ووفقا للدراسات فإن أكثر المصابين به تزيد أعمارهم على 65 عاما، وقد تظهر بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بالمرض، وفيما يلي أعراض وأسباب مرض ألزهايمر.





أسباب مرض ألزهايمر:

يوجد صعوبة في التعرف على أسباب ألزهايمر ولكن يعتقد العلماء وفق الدراسات المختلفة أن ألزهايمر يكون نتيجة العديد من العوامل الوراثية المرتبطة بالعوامل البيئية ونمط الحياة للمصاب، وأثبتت بعض الدراسات أن تراكم البروتين "أميلويد بيتا" في الدماغ قد يكون من مسببات الإصابة بألزهايمر، والجدير بالذكر أن المرض يؤثر على خلايا المخ والدماغ.

عوامل الخطر لمرض ألزهايمر:

يعتبر السن من عوامل الخطر للإصابة بمرض ألزهايمر، فمع التقدم في السن تزيد إحتمالية الإصابة به وأثبتت الدراسات أنه قد يصيب الإنسان بداية من عمر 65 عاما.

التاريخ العائلي وإصابة أحد أفراد العائلة بالمرض من قبل قد يكون من أحد عوامل الخطر للإصابة بألزهايمر.

المرضى بمتلازمة داون يكونون أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر، وتظهر أعراضه عليهم مبكرا بداية من العشرينات من العمر وهذا من أكدته الدراسات وفق موقع مايو كلينيك.

النساء أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر من الرجال.

المصابون بالقصور المعرفي والضعف في الذاكرة يكون لديهم إحتمالية الإصابة بألزهايمر.

نمط الحياة السيئ قد يتسبب في الإصابة بألزهايمر مثل السمنة المفرطة والتدخين، وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري من النوع الثاني، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.





أعراض مرض ألزهايمر: