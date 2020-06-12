بحث لهارفارد: كورونا قد يكون انتشر بالصين في أغسطس 2019

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس/آب من العام الماضي على أبعد تقدير، وذلك استناداً إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث. إلا أن بكين وصفت هذا التقرير بـ"السخيف".
واستخدم البحث صوراً بالأقمار الصناعية لأماكن ركن السيارات في مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر عام 2019 ولبيانات البحث على الإنترنت عن الأعراض المرتبطة بالمرض مثل السعال والإسهال.
ويقول البحث "زيادة التردد على المستشفيات والبحث عن الأعراض على محركات البحث في ووهان سبقت البداية الموثقة لجائحة سارس-كوف-2 في ديسمبر/كانون الأول 2019".
وأضاف: "تؤكد هذه النتائج كذلك فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في جنوب الصين وكان منتشراً بالفعل وقت ظهور العدوى في ووهان".
ويُظهر البحث زيادة كبيرة في شغل أماكن ركن لسيارات أمام المستشفيات في أغسطس/آب 2019.
وأضاف البحث: "في أغسطس/آب رصدنا زيادة فريدة من نوعها في بيانات البحث عن الإسهال لم تُرصد في مواسم الإنفلونزا السابقة، وتضاهي بيانات البحث عن السعال".
ورداً على سؤال عن البحث رفضت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية نتائج البحث في إفادة صحافية مقتضبة، اليوم الثلاثاء.
وقالت: "أعتقد أنه من السخيف، للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استناداً إلى ملاحظات سطحية مثل الأحجام المرورية".
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