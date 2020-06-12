شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 1.239 حالة وفاة نتيحة فيروس كوفيد-19 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:21 صباحًا, 12 يونيو 2020 م المناطق _ وكالات سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 1.239 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 40,919 , فيما بلغ عدد الإصابات 802,828.

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