البرازيل تتخطى حاجز 800 ألف إصابة بكورونا

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/6/12 04:15 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت البرازيل، الجمعة، أكثر من 40 ألف وفاة و800 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.
وأحصت البلاد البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، 1,239 وفاة خلال الساعات الـ24 لماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 40,919.
كما سجلت البرازيل 802,828 إصابة بكوفيد-19؛ وتخطت ساو باولو عتبة الـ10 آلاف حالة وفاة (10,115)، مقارنةً بـ7,363 وفاة في ريو.
غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.
ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.
والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.
وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر مساء الإثنين حكومة الرئيس اليميني جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتباراً من الخامس من يونيو/ حزيران الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.
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