تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكريب بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- طحين : 2 كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة وجاهزة)

- الشوكولاتة : 2 كوب (مذوبة)

- كريمة : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: في وعاء الخلط، افقسي البيض وأضيفي الفانيلا والسكر واخفقي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الزبدة واخفقي مرة أخرى.

صبي الحليب، واخفقي.

أضيفي كمية الطحين والكاكاو واخفقي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك مزيج متجانس القوام.

سخني مقلاة غير لاصقة على النار، وابدأي بقلي كمية عجينة الكريب حتى نفاذ الكمية.

شكلّي من عجينة الكريب الجاهزة طبقات فوق بعضها البعض محشية بالكريمة المخفوقة الجاهزة.

أضيفي على وجه الكيكة الشوكولاتة المذوبة، وزيني بالكريمة بحسب الرغبة، وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف

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