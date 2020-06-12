تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة الداكنة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتغليفة : الشوكولاتة : كوب (داكنة ومفرومة)

كريمة : كوب (سائلة) - البيض : 2 حبة

- سكر : 2 كوب

- حليب : كوب

- الماء : كوب (مغلي)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : كوب (داكنة)

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements اخلطي الطحين والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا والقهوة في وعاء.

اخفقي الزيت والسكر والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الحليب بالتناوب مع مزيج الطحين حتى تمتزج المكونات ثم أضيفي الماء المغلي واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين ثم أضيفي مزيج الكيك فيه وأدخليه للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

سخني الكريمة في قدر على نار منخفضة حتى تبدأ بالغليان وتظهر فقاعات على أطراف القدر.

أضيفي الشوكولاتة المفرومة وارفعي القدر عن النار وحركي حتى تذوب الشوكولاتة مع الكريمة ويصبح المزيج ناعماً.

اتركيه ليبرد قليلاً ثم صبيه فوق الكيك وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى العيد بالحليب المكثف

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