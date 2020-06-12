القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كريمة : 600 ملليلتر (سائلة)

- شوكولاتة نيوتيلا : 5 ملاعق كبيرة

- بسكويت أوريو : كوب (مكسر)

- شوكولاتة نيوتيلا : نصف كوب (للتزيين) الطريقة: اخفقي الكريمة بالخفاقة الكهربائية على سرعة عالية حتى تصبح كثيفة.

ضعي النوتيلا في المايكرويف لمدة 30 ثانية حتى تذوب وتصبح كريمية ثم أضيفيها للكريمة المخفوقة.

وزعي بسكويت الأوريو في أكواب صغيرة ثم أضيفي مزيج الكريمة والنوتيلا.

ذوبي نصف كوب النوتيلا بالمايكرويف وزيني وجه الأكواب وضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

زيني وجه الأكواب بشوكولاتة فوريرو أو بندق محمص حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأوريو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى النوتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.