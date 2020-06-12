تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز كوكيز بحشوة زبدة الفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل المقادير - الحشوة : زبدة الفول السوداني : كوب

العسل : ثلث كوب - طحين : كوب

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- الشوكولاتة : 120 غراماً (مفرومة ومذابة)

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements اخلطي الشوكولاتة المذابة مع السكر، ثم أضيفي البيضة والفانيلا واخلطي ثم أضيفي الزبدة واخفقي جيداً.

أضيفي الطحين والكاكاو البودرة والبيكنج صودا وحركي حتى تتجانس المكونات ثم ضعي المزيج في الثلاجة لمدة ساعة.

اخلطي زبدة الفول السوداني مع العسل حتى تتجانس المكونات ثم ضعيها في الفريزر وشكليها كرات صغيرة.

اصنعي كرات متوسطة من عجينة الكوكيز واحشيها بكمية من الحشوة وشكليها على شكل كرات وبسطيها.

ضعي الكوكيز في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها الفرن لمدة 12 دقيقة على حرارة 180 درجة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز يبرد قليلاً و قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صابلي بالكاكاو

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