تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الزبادي بالبسكويت

القاهرة - لايف ستايل المقادير - بسكويت : 100 غراماً (سادة)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- سكر : كوب

- حليب بودرة : كوب

- لبن زبادي : 2 كوب

- الماء : كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- كريم كراميل : كيس (بودرة) الطريقة: نطحن البسكويت مع الزبدة ونمدهم في صينية الفرن.

نخلط اللبن والحليب وكوب السكر جيداً ثم نضيفهم إلى البسكويت.

ندخل الصينية للفرن المحمى لتجمد طبقة اللبن فقط، من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلاً.

نخلط الماء مع ملعقة السكر وكريم الكراميل على نار هادئة حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج ناعم ثم نصبها في الصينية.

نضعها في البراد لمدة 3 ساعات لتبرد ثم تقطع وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الكاسترد تعرف علي طريقة تحضير كيك التفاح بالكراميل الشهي

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