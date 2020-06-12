تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة بدون لحم للنباتيين

المقادير

- الباذنجان : نصف كيلو

- الفلفل الأخضر : 2 حبة

- الثوم : 5 فصوص

- طماطم : 5 حبات (مهروسة، ويمكن استبدالها بعلبة من الطماطم المهروسة بالعصير)

- الخل : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- حمص : نصف كوب (مسلوق ومصفى)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للتحمير)

الطريقة:

قشري الباذنجان وقطيعه إلى شرائح سميكة، ورشي الشرائح بالقليل من الملح، وضعيه في مصفاة ليتصّفى جيداً.

قطعي الفلفل الأخضر إلى أنصاف بالطول، وفرغيه من البذور.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة.

جففي الباذنجان باستخدام ورق المطبخ النشّاف، وحمريه في الزيت الساخن لمدة ثلاث دقائق تقريباً، ثمّ اقلبيه على الجانب الآخر وحمريه لمدة ثلاث دقائق أخرى.

ارفعي الباذنجان من الزيت وضعيه في مصفاة ليتصفى تماماً من الزيت.

ضعي القليل من الزيت في مقلاة أخرى، وسخنيه على نار مرتفعة، وحمري قطع الفلفل فيها.

ارفعي قطع الفلفل عن النار وضعيها في طبق جانبي.

دقي الثوم بالسكين وضعيه في الزيت، وحمريه لمدة ثلاث دقائق تقريباً، وأضيفي الطماطم والخل، وقلبي المكوّنات جيداً.

تبلي الخليط بإضافة الملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى أن يغلي.

أضيفي الباذنجان والفلفل إلى المقلاة، وقلبي الخليط جيداً، وغطي المقلاة.

اتركي الخليط حتى يغلي على نار هادئة إلى أن تتكوّن الصلصة سميكة القوام.

ارفعي الخليط عن النار، واسكبيه في صينية ثم أضيفي الحمص، ثم أدخليها للفرن على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 10 دقائق تقريباً.

أخرجي المسقعة من الفرن، واتركيها جانباً لتبرد قليلاً، وقدميها ساخنة.

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