تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الروبيان بالصلصة للرجيم

المقادير

- مكونات الصلصة :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ربع كوب

خل البلسمك : ربع كوب

الماء : 2 كوب

الثوم : 4 فصوص (مهروس)

الكاري : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- مكوّنات الطبقة العلوية :

كزبرة خضراء : كوب (مفرومة)

الليمون : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- الروبيان : 1 كيلو (حجم كبير)

- فلفل رومي : 1 حبة (كبير الحجم / مقطّع مكعبات)

- فلفل رومي أحمر : 1 حبة (كبير الحجم / مقطّع مكعبات)

- طماطم : 2 حبة (مفرومة)

- البصل الأخضر : 4 أعواد

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الطريقة:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، وأحضري طبق فرن متوسط الحجم.

قشري الروبيان مع الاحتفاظ بالذيل، ونزع الخيط الأسود الموجود في الظهر، وغسل الروبيان. وضعي الروبيان في طبق الفرن، وإضافة كلٍ من: الفلفل الأخضر، والفلفل الأحمر، والطماطم، والبصل وتقليب المكوّنات معاً لتختلط.

ضعي الزبدة، وزيت الزيتون، والخل، والبهارات، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والشطّة في قدر صغير، وارفعي القدر على نار هادئة حتّى يسخن جيّداً دون أن يصل لدرجة الغليان.

وزعي الصلصة على الروبيان، مع التقليب لتختلط الصلصة مع بقية المكوّنات.

وزعي الكزبرة وشرائح الليمون على الروبيان.

غلفي الطبق بورق المنيوم وأدخليه الفرن لمدّة نصف ساعة، ثم ينزع ورق الألمنيوم ويعاد الطبق إلى الفرن لعدة دقائق كي يتحمر الروبيان، ويقدم مع الأرز الأبيض.

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