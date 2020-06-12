تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المانتي التركي

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- البيض : 2 حبة

- الماء : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : نصف كيلو

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- زبادي : كوب

الطريقة:

اخلطي الدقيق مع الملح وأضيفي البيض وملعقة الماء واخلطي جيداً بيدك حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.

غطي العجينة واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

اخلطي البصل مع اللحم المفروم والملح والفلفل حتى تتجانس المكونات.

قسمي العجين إلى نصفين ثم مدي العجين على سطح مرشوش بالدقيق بشكل مستطيل وافردي العجين بسمك رقيق جداً ثم قطعيها مربعات صغيرة.

ضعي في كل مربع من العجينة حوالي ملعقة كبيرة من حشوة اللحم والبصل وأغلقي أطراف العجين على شكل حزمة صغيرة.

ضعي العجين المحشو في طبق مرشوش بالدقيق.

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي الفلفل الأحمر المطحون وقلبي حتى يذبل قليلاً ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركي الفلفل ليبرد.

أضيفي الثوم المهروس للزبادي واخلطي جيداً.

ضعي ماء وملح في قدر واتركيه حتى يغلي ثم أضيفي قطع العجين المحشية للماء واتركيها لمدة 20 دقيقة تغلي حتى تنضج ثم صفيها وضعيها في طبق.

أضيفي صوص الزبادي مع الثوم فوق المانتي ثم وزعي الفلفل الأحمر مع الزيت وقدميه.

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