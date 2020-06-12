دراسة تؤكد أن أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

أشارت نتائج دراسة أولية أن أعراض COVID -19 الخفيفة يمكن أن تستمر لمدة أسابيع، وذلك في المرضى الذين لا يحتاجون إلى علاج في المستشفى.



وخلال الدراسة التى شملت مجموعة من 272 من مرضى COVID -19 ، تبين استمرار 41 % من الذين كانوا يعانوا من السعال بعد 3 أسابيع من بدء أعراضهم، وكان 24 % يعانون من ضيق في التنفس، و 23 % لا يمكنهم الشم أو التذوق، وعانى نسبة 23 % أخرى من احتقان الجيوب الأنفية ، وخُمس يعاني من الصداع، وذلك لعدة أسابيع من ظهور الأعراض.

كتب مؤلفو الورقة وفقا لتقرير جريدة " Newsweek" الأمريكية " : "أعراض 19 COVID الحادة، كثيرا ما تستمر لفترة أطول من الحد الأدنى لمدة العزل ويجب على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية أن يدركوا أن حل الأعراض قد يكون تدريجيًا."



تم تشخيص المشاركين بالمرض الناجم عن الفيروس التاجي باستخدام مسحات الأنف، و تم علاجهم في عيادة COVID -19 الافتراضية لإدارة العيادات الخارجية في أتلانتا ، جورجيا بالولايات المتحدة، والتي تقوم بفحص المرضى الذين هم في المنزل حتى تتحسن أعراضهم، و قدم المرضى للعيادة تقرير عن حالتهم في غضون 10 أيام من بدء الأعراض ، وفي غضون 5 أيام من إجراء اختبار فيروسات التاجية.

درس الباحثون بيانات عن المرضى الذين تابعهم أخصائيو الرعاية الصحية لمدة 20 يومًا في المتوسط ​، للسؤال عما إذا كانت لديهم أعراض معينة أم لا، حيث تم إجراء المكالمات كل 12 إلى 48 ساعة اعتمادًا على شدة أعراض المرضى.





وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا، هي السعال والصداع وفقدان الشم أو الذوق واحتقان الجيوب الأنفية وآلام الجسم، وكان لدى عدد أقل من المرضى أعراضًا في الجهاز الهضمي، ولكن يمكنهم أيضًا أن يستمروا لفترة طويلة نسبيًا ، مع 10 % يعانون من الإسهال خلال الأسابيع الثلاثة التي تمت متابعتهم.



وكتب الباحثون في ورقتهم أنه "يسلط الضوء على استمرار الأعراض التي قد تتداخل مع النشاط المعتاد ، مثل ضيق التنفس مع الجهد."



نشرت النتائج في مرحلة ما قبل الطباعة على موقع -print medRxiv ، وهذا يعني أنه لم يكن من خلال عملية مراجعة النظراء الصارمة المطلوبة للنشر في المجلات العلمية، ولكن نشر الدراسات بهذه الطريقة يمكّن العلماء من إثارة نقاش حول موضوع ما ويكون مفيدًا بشكل خاص في وقت سريع الحركة مثل الوباء.

آراء خبراء لم يشاركوا بالدراسة

وقال الخبراء الذين لم يعملوا على الورقة إن الدراسة كانت مثيرة للاهتمام لأنها تسلط الضوء على مدة استمرار الأعراض.



حيث قال دكتور جوشوا باروكاس ، أستاذ مساعد الطب في كلية الطب بجامعة بوسطن ومركز بوسطن الطبي ، لمجلة نيوزويك عبر البريد الإلكتروني: "من هذه الدراسة ، يمكننا أن نرى أن الأعراض التي قد تكون مقلقة يمكن أن تستمر لمدة 3 أسابيع على الأقل ، وربما لفترة أطول هذا يساعد الأطباء في تحديد التوقعات مع المرضى."



وقال باروكاس إن النتائج كانت محدودة ، لأنها أتت من مركز واحد ، ولم يتضح أيضًا ما إذا كان المرضى يتلقون أي علاج لأعراضهم ، سواء كانت موصوفة أو بدون وصفة طبية ، والتي ربما تكون قد شوهت النتائج.



بينما أخبر ستيفن دورهام ، أستاذ الحساسية والطب التنفسي في إمبريال كوليدج لندن ، نيوزويك ، أن هناك تأكيدًا على أن السعال والصداع وفقدان الرائحة أمر شائع لدى مرضى COVID -19 ، وأن الفيروس التاجي يشمل العديد من أنظمة الجسم ، كما أن الورقة يلفت الانتباه إلى احتقان الجيوب الأنفية باعتباره عرضًا محتملًا، لم يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع.



وقال دورهام إن الدراسة تشير أيضًا إلى أن فقدان الرائحة هو أحد العوامل المميزة للتمييز بين COVID -19 ، على سبيل المثال من حالات أخرى مثل الأنفلونزا.



ولكن لم تذكر الدراسة أيضًا في الإجابة على ما إذا كان الأشخاص الذين يعانون من الأعراض يمكنهم الاستمرار في حمل الفيروس حيث لم يتم اختبار المرضى مرارًا وتكرارًا باستخدام المسحات.



وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، تم تشخيص أكثر من 7.3 مليون شخص بمرض COVID-19 منذ بدء الوباء في أواخر العام الماضي.

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