شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: احذروا هذه الأطعمة عند تناول الأسبرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول الأسبرين مع الأطعمة التي تزيد من سيولة الدم.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من يأخذ الإسبرين/البلافكس يجب يكون حذرا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل الزنجبيل”.

وأضاف خالد النمر أن هذه الأطعمة تشمل على سبيل المثال (الثوم، الجنكة، الجنسنج، القسط الهندي).