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شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تمنح ترخيص الطوارئ لأول اختبار تسلسل الجيل التالي لتشخيص COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تفويضًا لاستخدام الطوارئ (EUA) لشركة Illumina، وذلك لأول اختبار تشخيصي لـ COVID-19 باستخدام تقنية تسلسل الجيل التالي.
ووفقا لموقعها الرسمى، أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باختبار Illumina COVIDSeq من أجل الكشف النوعي لفيروس كورونا، من عينات الجهاز التنفسي التي تم جمعها من الأفراد المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 ، من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.
ويعني استخدام تسلسل الجيل التالي، أن الاختبار يمكن أن يولد معلومات حول التسلسل الجينومي للفيروس الموجود في العينة، والذي يمكن استخدامه أيضًا لأغراض البحث.
اختبار طوارئ من fda
تسلسل الجيل التالي ، هو نوع من تقنيات التشخيص التي يمكن أن تحدد ، من بين أمور أخرى ، التسلسل الجيني للفيروس، ويمكن لمقارنة نتائج التسلسل بمرور الوقت أن تساعد العلماء على فهم ما إذا كانت الفيروسات تتغير أم لا.
وتحمي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، وهي وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وفعالية وأمان الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات والمنتجات البيولوجية الأخرى للاستخدام البشري والأجهزة الطبية.
كما أن الوكالة مسؤولة أيضًا عن سلامة وأمن الإمدادات الغذائية في البلاد ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنتجات التي تنبعث من الإشعاع الإلكتروني ، وتنظيم منتجات التبغ.
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