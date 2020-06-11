شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشى كورونا.. الصين تستبعد "آكل النمل الحرشفى" من قائمتها للأدوية التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة sciencealert العلمية أن الصين أزالت أجزاء من البانجولين "آكل النمل الحرشفى" من قائمتها الرسمية للأدوية التقليدية ، بعد أيام من زيادة الحماية القانونية للحيوان المهددة بالانقراض، وأيضا بعد تفشى وباء فيروس كورونا، حيث أكدت العديد من الدراسات أن هذا الحيوان سبب في انتقال الفيروس الى الإنسان.

وأفادت صحيفة "هيلث تايمز" المملوكة للدولة بالصين أن البنجولين تركت خارج دستور الأدوية الصيني الرسمي هذا العام ، إلى جانب مواد من بينها حبوب مصنوعة من براز الخفافيش، ويعتقد بعض العلماء أن البانجولين أو ما يطلق عليه" آكل النمل الحرشفي" ، أكثر الثدييات انتشارًا في العالم ، هو المضيف المحتمل للفيروس التاجي الجديد كورونا الذي ظهر في سوق بمدينة ووهان الصينية العام الماضي.

تجلب أجزاء جسمه سعرًا مرتفعًا في السوق السوداء حيث يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي ، على الرغم من أن العلماء يقولون إن ليس لديهم قيمة علاجية.

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ومنحت هيئة الغابات الصينية البنجولين أعلى مستوى من الحماية في البلاد بسبب وضعها المهدّد، أفادت "هيلث تايمز" أنّ "الموارد البرية المستنزفة" يجري سحبها من دستور الأدوية ، على الرغم من أن السبب الدقيق لإزالة البانجولين غير واضح.

حظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع الحيوانات البرية للأغذية ، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر ، ولكن التجارة لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما في ذلك البحوث والطب التقليدي، وقال الصندوق العالمي للطبيعة إنه رحب بشدة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية البنجولين.