شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطعام فيه سم قاتل.. 200 مرض يسببها الغذاء الملوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحدث تقرير لها قالت الأمم المتحدة، إن الأغذية الملوثة تتسبب فى نسبة عالية من الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة وخاصة للأطفال دون سن الخامسة.

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وأكدت على أن الأغذية غير المأمونة تمثل خطرا عالميا يهدد صحة الجميع، ووفي الفيديو التالي نستعرض المزيد من التفاصيل..