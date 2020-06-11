شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطعام فيه سم قاتل.. 200 مرض يسببها الغذاء الملوث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحدث تقرير لها قالت الأمم المتحدة، إن الأغذية الملوثة تتسبب فى نسبة عالية من الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة وخاصة للأطفال دون سن الخامسة.
وأكدت على أن الأغذية غير المأمونة تمثل خطرا عالميا يهدد صحة الجميع، ووفي الفيديو التالي نستعرض المزيد من التفاصيل..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الطعام فيه سم قاتل.. 200 مرض يسببها الغذاء الملوث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.