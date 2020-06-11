شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات قبل إعادة الفتح.. ممارسة الرياضة بالجيم تزيد من فرص عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب الكثير من الأشخاص فى العودة إلى روتينهم المعتاد للتمارين الرياضية لكن الكثير منهم يتساءلون عن مدى خطورة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الوقت الحالي ووجدت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسهولة في الصالات الرياضية، وحذر باحثون من كوريا الجنوبية مؤخرًا من ممارسة التمارين الصارمة في الأماكن الضيقة مثل مراكز الجيم واللياقة البدنية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يخلق الهواء الرطب الدافئ إلى جانب تدفق الهواء المضطرب من التمارين بيئة يمكن أن تنتشر فيها قطرات الفيروس بسهولة، على مدى الأشهر القليلة الماضية ، كان الكثير من الأشخاص يعملون داخل منازلهم نتيجة لقرارات الإغلاق في دول العالم لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا ولكن الآن مع إعادة الفتح الذى شهجته العديد من الدول ترحب بعض صالات الألعاب الرياضية ومراكز اللياقة البدنية بالعملاء مرة أخرى.

ووفقا لتقرير healthline أكد خبراء الصحة أن مفتاح حماية نفسك ينقسم إلى أربعة أشياء: ارتداء الكمامه، والإبعاد الجسدي ، وغسل اليدين ، وممارسة التمرين في الهواء الطلق.

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وأوضح الخبراء أن أحد أهم مخاوفهم حول فيروس كورونا هو مدى سهولة انتشاره عبر الهواء عبر قطرات الجهاز التنفسي خاصة في الأماكن الضيقة والمغلقه، وفقا للباحثين ، قد يخلق الهواء الدافئ الرطب ، جنبًا إلى جنب مع تدفق الهواء المضطرب من ممارسة الرياضة ، بيئة يمكن أن تنتشر فيها القطرات بسهولة.

قال الدكتور روبرت جلاتر ، طبيب طب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل بمنهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية "بناءً على الأبحاث الحديثة ، يمكن أن تبقى القطيرات الهوائية في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات ، مما يجعل احتمال الانتشار في الأماكن المزدحمة والمحصورة مثل قاعات ومراكز اللياقة البدنية أمرًا صعبًا، حيث يتنفس الناس بشكل أقوى عند ممارسة الرياضة ، وهي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس من شخص لآخر، وأوضح الخبراء أنه عندما يتنفس الناس بسرعة أكبر وأعمق ، فإنهم يطردون أعدادًا أكبر من القطرات مما يزيد من انتشار عدوى الفيروس.