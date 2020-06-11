ترشيح الأميرة السعودية ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

الرياض - لايف ستايل أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة، لمنصب عضو اللجنة الدولية، وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع الأولمبية الدولية، الذي انعقد عن بعد، اليوم الأربعاء، حيث أنه من المقرر أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، في 17 يوليو/تموز المقبل. قد يهمك أيضا :

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