شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسات سلبية ترفع خطر الإصابة بمرض خطير.. تجبنها فورا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر خبراء الصحة من بعض الممارسات والسلوكيات السلبية والتي قد ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان، كالتدخين على سبيل المثال.

وقال دكتور ماتياس هايكنفيلدر، من المركز الألماني لأبحاث السرطان، إن خطر الإصابة بالسرطان قد يكون وراثياً، بمعنى أنه موروث من الوالدين عن طريق الجينات، ولكن يمكن أيضاً اكتسابه في مسار الحياة خلال ظروف معينة.

وأضاف الطبيب الألماني أن هناك عوامل ترفع خطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين، وفي الوقت ذاته هناك عوامل تحد من الخطر كتناول الخضروات بانتظام.

وأضاف “من المعلوم أن التبغ والكحول والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعض الفيروسات تزيد من خطر الإصابة، كما أنه هناك العديد من التأثيرات المجهولة، التي لا يعرف الأطباء دورها”.

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة أوتي مونس، التي تعمل أيضا في مركز أبحاث السرطان، أن التدخين يعد عاملا قويا في الإصابة بسرطان الرئة.

وأضافت مونس أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بنوع سائد من أنواع السرطانات كسرطان الثدي عن طريق اتباع نمط حياة صحي، والذي يقوم على النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة وعدم التدخين، مع العلم أيضا أن حوالي 90% من التغييرات الجينية المسؤولة عن تطور السرطان يتم حدوثها واكتسابها أثناء الحياة، لكن من الواضح أن العوامل الوراثية تلعب دورا مهما للغاية.

وتتمثل النصيحة الذهبية للوقاية من السرطان في التغذية الصحية والمتوازنة والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لمدة لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، مع الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر.

ويرى الأطباء أنه لا يزال من الممكن منع العديد من أنواع السرطان، وينطبق ذلك على 30 إلى 50% من الحالات. ويعتقد هايكنفيلدر أنه يمكن تجنب بعض أنواع السرطان تماما، على سبيل المثال سرطان عنق الرحم، والذي يحدث بسبب فيروسات الورم الحليمي البشري، والتي يوجد تحصين ضدها.

وأشارت مونس إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يزيد من فرص الشفاء منه بشكل كبير؛ حيث يتم اكتشاف مواضع الإصابة الأولية بالسرطان عن طريق المنظار وإزالة هذه الأورام في البداية.

وتزيد التغذية غير الصحيحة من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، على سبيل المثال يرفع استهلاك الدهون والسكريات لفترات طويلة خطر الإصابة بالسرطان في الكبد والأمعاء والكلى؛ حيث يحدث خلل في التمثيل الغذائي وتموت الخلايا وتحدث الالتهابات، كما أن نقص الحركة وتناول الكحول يزيدان من الإصابة ببعض أنواع السرطان.