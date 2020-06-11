تعرفي علي أبرز 7" طرق للتفكير الإيجابي

لا يوجد من لم يمر بكربة أو تجارب صعبة، في ظل تعقيدات الحياة المعاصرة، قد يبدو من الصعب إيجاد بصيص أمل، لا شك أن طريقة تفكيرك هذه لا تساعدك على إكمال الطريق، يجب أن تغير دوافعك حيال الواقعِ والظروف للاستمرار والانتقال إلى الضفة الأخرى، لذلك حاول النظر إلى الأمور من جوانب مختلفة وبإيجابية أكثر، إليك بعض الخطوات التي تساعدك على ذلك.

انتبه للأشخاص الذين تقضي وقتك معهم

إيجاد الأمل حتى في الأشياء الصغيرة

انتبه لما تقوله لنفسك

تحدَّ نفسك

حارب مخاوفك

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اجعل من الأشخاص الناجحين مصدر إلهام

حب المعرفة

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