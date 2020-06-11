ما الفرق بين السعرات الحرارية ونسبة السكر على الملصقات الغذائية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحتاج المرأة في غذائها اليومي لنحو 1200 سعرة حرارية، لكن هل عدد السعرات الحرارية التي نأكلها يوميا كافية للحصول على الوزن المثالي وعدم الوقوع في فخ الوزن الزائد؟

كثيرات هن النساء اللواتي يعتقدن أن عدد السعرات الحرارية التي يتناولنها يوميا كافية للمحافظة على وزنهن وأجسامهن صحية، لكن يبدو أن هذا الأمر يعد خطأ شائعا، لأن المنتجات الغذائية قد تحتوي على عدة عناصر أخرى، بعيدا عن السعرات، والتي يجب على كل شخص أخذها بعين الاعتبار للمحافظة على الصحة العامة والوزن.

وفي هذا الصدد قالت أخصائية التغذية سارة اسماعيل من مركز غرين سنترال في مدينة أبوظبي، إن متابعة الملصق الغذائي الموجود على المنتجات الغذائية أمر في غاية الأهمية، حيث إن ملاحظة نسبة السكريات المضافة والألياف والدهون المشبعة أكثر أهمية من عدد السعرات.

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وأشارت سارة إلى أن الكثير من المنتجات قد تحتوي على عدد معقول من السعرات الحرارية، بينما في المقابل قد تحمل كمية كبيرة من السكر أو الدهون، وهذا الأمر يشكل خطرا على الجسم والغذاء السليم.

وأضافت بأن كثيرين هم من يعتقدون بأن عدد السعرات الحرارية الموجودة على الملصق الغذائي، هي للعلبة وما داخلها، إلا أن العدد يرجع بالفعل لحصة أو قطعة من العلبة او لوزن معين من المنتج الموجود في الداخل، وأوصت بقراءة الملصق جيدا قبل تناول الأغذية.

وأوصت اسماعيل بتعلم الأشخاص عدد الحصص التي يحتاجها الجسم من السكر والدهون وغيرهما للمحافظة على الوزن وتنازل الطعام بانتظام وكميات معقولة.

وأكدت سارة أيضا أنه عندما يتناول الأشحاص عدد سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحتاجها الجسم يوميا، فإن الجسم يعمل على تخزينها بشكل فوري، مشيرة إلى أن الرياضة في ذلك الوقت لن تنفع لحرق الزوائد.

واختتمت سارة حديثها بتوصية الجميع بتناول طعام متوازن وصحي والأهم الاستمرارية باختيار الأفضل، حيث إن تناول السعرات الحرارية الإضافية في أيام العطلات تكون ضارة وتؤثر عكسيا على الجسم وقد تزيد الوزن، حتى وإن عاد الشخص لنظامه الغذائي باقي أيام الأسبوع، مشددة على أن الاستمرارية هي الأهم لخسارة الوزن أو المحافظة عليه.