طرق فعالة لتقشير بشرتك بالبطيخ

القاهرة – لايف ستايل
لتقشير بشرتك وإزالة الخلايا الميتة، أنت لا تحتاجين إلى شراء مقشّرات الوجه التي قد تكون مرتفعة الثمن في بعض الأحيان، فكوب واحد من قطع البطيخ قادر على تقشير بشرتك، ومنحها النَّضارة والإشراق الذي ترغبين فيه.
كلّ ما عليك فعله هو هرس كوب من قطع البطيخ وتدليك وجهك ورقبتك به لمدَّة دقيقتين. ثمّ استرخي لمدَّة ربع ساعة، قبل أن تقومي بغسل وجهك جيداً.
*لا يتميَّز هذا القناع بتقشير البشرة فحسب، وإنّما يُعتبر من الأقنعة التي تشدُّ البشرة وتزيد من نعومتها أيضاً.
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