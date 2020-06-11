شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



-الصين تفند دراسة تفيد ان الوباء بدأ أغسطس

وصفت الصين الخميس بالـ"معلومات الخاطئة" الدراسة الأميركية التي تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يكون انتشر منذ أغسطس 2019، أي قبل عدة أشهر من التقديرات المعتمدة.

- أكثر من 416 ألف وفاة -

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 416,343 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7،38 مليون إصابة في 196 بلدا وإقليما.

وأحصت الولايات المتحدة 112,924 وفاة، تليها بريطانيا (41,128 وفاة) ثم البرازيل (39,680 وفاة) وإيطاليا (34,114 وفاة) وفرنسا (29,319 وفاة).

-70 ألف وفاة في أميركا اللاتينية والكاريبي -

وتجاوز عدد الوفيات 70 ألفاً في القارة الأميركية الجنوبية الممتدة من المكسيك إلى أرخبيل أرض النار بين الأرجنتين وتشيلي مروراً بجزر الكاريبي، وسجلت البرازيل اكثر من نصف الوفيات، بحسب تعداد اجرته وكالة فرانس برس بناء على أرقام رسمية.

وتجاوز إجمالي الوفيات في هذه المنطقة 71 ألفاً و915، وتجاوزت الحصيلة في المكسيك 15 ألفا، بحسب الحكومة.

- إصابة المرشح الرئاسي في الدومينيكان -ذكر المعارض لويس أبي نادر، المرشح، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 يوليو في جمهورية الدومينيكان، في تغريدة على تويتر الأربعاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

- رفع تدريجي للإغلاق في كوبا -

أعلن الحكومة الكوبية الأربعاء إعادة فتح تدريجية للسياحة والتجارة والنقل العام بعد إعلان السيطرة على الوباء.

ولم يتم الإعلان عن موعد لاستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية، ولكن وفقًا للمعلومات التي نشرها قطاع الطيران الكوبية، ليس من المتوقع إعادة فتح الحدود قبل الأول من أغسطس.

سيتم افتتاح المدارس في سبتمبر لإنهاء العام الدراسي 2019-2020، بعد إغلاقها منذ نهاية مارس .

- إلغاء وظائف -

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أعلنت لوفتهانزا شركة الطيران الأوروبية الأولى الخميس أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم، تمثل 16 بالمئة من موظفيها.

تملك المجموعة أيضًا شركات الخطوط الجوية السويسرية الدولية والخطوط النمساوية والخطوط الجوية البلجيكية وشركة يورووينغز المنخفضة التكلفة.

في فرنسا، شهد الربع الأول من عام 2020 إلغاء 497,400 وظيفة في القطاع الخاص، بسبب الإغلاق، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

- فتح الحدود الأوروبية -

أوصت المفوضية الأوروبية الخميس بإعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من تموز/يوليو أمام المسافرين من دول غرب البلقان، ودعت الدول الأعضاء إلى الاتفاق على لائحة لدول أخرى يمكن أن يشملها رفع القيود.

كما أوصت السلطة التنفيذية الأوروبية برفع كل القيود على الحدود الداخلية الأوروبية في 15 يونيو.

- انخفاض طلبات اللجوء في أوروبا -انخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في ابريل مقارنة مع مطلع العام، في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

- استئناف الدوري الإسباني -

تستأنف إسبانيا ونجومها موسم كرة القدم الخميس الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش مع ديربي إشبيلية دون جمهور، في أجواء من الحذر الصحي الشديد.

وأعلن المنظمون الخميس أن موسم بطولة العالم للدراجات النارية 2020 سيبدأ في 19 يوليو في جيريز بإسبانيا، وهي أول منافسة ضمن سلسلة من 13 سباق الجائزة الكبرى في أوروبا.

- مدينة ملاه -

أعيد الخميس افتتاح متنزه لي بوي دو فو الترفيهي الفرنسي المشهور باستعادة التاريخ، ويستقطب بشدة السياح الأجانب.

أعلنت ديزني لاند أنها تريد إعادة فتح متنزهها الشهير في كاليفورنيا في منتصف شهر يوليو، ولكن بطاقة "منخفضة جدا" وبدون فسح المجال لتقبيل ميكي. وتتطلب إعادة الفتح هذه موافقة السلطات.

- إلغاء كواتشيلا -

ألغيت دورة العام 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأمريكي الشهير التي سبق أن أرجئت إلى أكتوبر بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات الصحية.

ويقام المهرجان سنويا في أبريل عادة في إينديو في صحراء كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة.