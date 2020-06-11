شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مذهلة لـ«النعناع المغلي».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يُعد النعناع من أشهر النباتات العشبية والعطرية بالعالم، كما يضم أنواعًا عديدة منه، ومن أهم فوائد مغلي النعناع قدرته على تخفيف بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل: الغازات، والانتفاخ، وعسر الهضم.

ويُسهم في استرخاء العضلات قبل النوم، إضافة إلى أنه يُذكر بكونه مهدئًا للأعصاب، ومزيلًا للبلغم الموجود على الصدر، ويُسهم في علاج الإنفلونزا، ومسكناً لآلام الأسنان، ويقضي على رائحة الفم الكريهة، ومضادًا عاليًا بالأكسدة، ويقوّي مناعة الجسم، ومضادًا للبكتيريا ويخفف من أعراض القولون العصبي.