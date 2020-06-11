شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من 3 تصرفات خاطئة حال التعرض لـ«جلطة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من 3 تصرفات خاطئة عند التعرض لحدوث جلطة – لا قدر الله- . وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “هذه التصرفات تتمثل في عدم إخبار القريبين أثناء الإصابة كالزوجة، وعدم تناول أقراص الأسبرين وقيادة السيارة إلى المستشفى”.

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