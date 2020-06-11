فطريات الرأس لدى الأطفال.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تهاجم فطريات الرأس "السعفة" الأطفال بصفة خاصة، عادة بين سن الثالثة والسابعة. وهي عبارة عن حالة مرضيّة تصيب بصيلات الشعر بشكلٍ مفاجئ، وتكون ناتجة عن اضطرابات نفسيّة مفاجئة، أو أسباب عرضيّة، أو عدوى مرضيّة.

وتكون هذه الحالة مصحوبة بعدد من التغييرات الطارئة على فروة الرأس، ويعاني من هذه الحالة الأطفال الصغار بشكلٍ أكبر من الكبار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقد تنتقل فطريات الشعر عند الأطفال بين الأفراد عن طريق اللمس، أو الاشتراك في استخدام المناشف وأدوات العناية الخاصّة، أو وجود حيوانات أليفة بالقرب من المنزل مصابة بهذه العدوى، وسقوط الجراثيم الفطريّة الموجودة في الهواء على رأس الطفل غير المصاب، وتطوّرها إلى فطريات وعدوى في الشعر.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إنه يمكن الاستدلال على فطريات الرأس من خلال بعض العلامات مثل تساقط الشعر في موضع مستدير أو بيضاوي الشكل، مع وجود قشور والتهاب في هذا الموضع.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فيتم العلاج بواسطة مضادات الفطريات، مع مراعاة عدم استخدام الأدوات الشخصية للطفل بشكل مشترك كالمشط والمنشفة والألعاب، كما ينبغي تنظيف وتعقيم هذه الأغراض بانتظام لمنع انتقال العدوى أو الإصابة بها مجددا.