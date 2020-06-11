المغرب تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8533، فيما استقر عدد الوفيات في 211 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7570 بعد تماثل خمسة أشخاص للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 355 ألف و 817 حالة بعد الكشف المخبري.

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