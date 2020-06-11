صحة ورشاقة

المغرب تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سجلت المغرب 25 حالة إصابة جديدة بفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8533، فيما استقر عدد الوفيات في 211 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7570 بعد تماثل خمسة أشخاص للشفاء، وتم أيضاً استبعاد 355 ألف و 817 حالة بعد الكشف المخبري.

قد يهمك ايضا:

النمسا تسجل حالة وفاة و 34 إصابة بكورونا

الكويت تسجل 662 إصابة جديدة والإجمالي 32510 وتسجيل 5 حالات وفاة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا