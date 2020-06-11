سلطنة عمان تسجل 1067 إصابة بكورونا

سجلت سلطنة عمان 1067 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها 342 لعمانيين و 725 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 19954. وذكرت وزارة الصحة العمانية اليوم أنها سجلت أيضًا 89 حالة فاة، وتماثل 6623 حالة للشفاء. قد يهمك ايضا: سنغافورة تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا "الصحة" المصرية تعلن تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"

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