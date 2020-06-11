بلجيكا تسجل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها اليوم إنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9645 حالة.
وأضافت أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 59711 حالةً.
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