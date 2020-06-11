إندونيسيا تسجل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35295 وحصيلة الوفيات إلى 2000. قد يهمك ايضاً: الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 122574 حالة

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