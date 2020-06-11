النمسا تسجل حالة وفاة و 34 إصابة بكورونا

سجلت النمسا حالة وفاة واحدة و 34 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 16936 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم أن حالات الشفاء سجلت 15949 ، مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة وفاة.
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