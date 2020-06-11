الكويت تسجل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 609 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 4 حالات وفاة. وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 34432 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 279 حالة وفاة . قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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