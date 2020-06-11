إنفوجراف.. 7 نصائح للحد من خطر كورونا في المطاعم

الخليج 365الخميس 2020/6/11 05:04 م بتوقيت أبوظبي
مع اتجاه عدد من الدول حول العالم لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، اعتبر أطباء أن إعادة فتح المطاعم يجب أن يكون مرفوقا بالعديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
وتحدث توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في قسم الطب بجامعة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية، عن أهم تدابير الصحة العامة التي يمكن اتخاذها للحد من خطر انتقال كورونا في المطاعم.
وأضاف أن أبرز تلك الإجراءات، ارتداء الزبائن والعاملين الأقنعة، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، بالإضافة إلى عدم لمس العين أو الأنف، الحفاظ على التباعد الآمن بـ6 أقدام على الأقل .
كما نصح بفحص الزبائن والموظفين قبل دخولهم المطاعم، وتعقيم قوائم الطعام البلاستيكية باستمرار.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في المطاعم.
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