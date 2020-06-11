تمارين رياضية خطيرة حاولي عدم ممارستها وحدك

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تخشى بعض السيدات من فكرة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتخوفهن من أن يتعرضن للأذى بسبب بعض التمرينات التي ربما لا تكون مناسبة لهن أو يرون أنها ستكون مضيعة للوقت بالنسبة لهن ولن يتمكنّ من تحقيق أي استفادة من ورائها.

تبعا لذلك، نبرز لك فيما يأتي قائمة بـ 6 تمرينات خطيرة حاولي تجنب ممارستها خاصة اذا كنت وحدك:

التمرين الذي تتم ممارسته على جهاز سميث

فمع أن هذا الجهاز مميز للغاية عند البدء في تمارين القرفصاء، لكن القيام بذلك عبر الاستعانة بالأوزان الحرة التقليدية والحديد هو على الأرجح رهان أفضل وأكثر أمانا.

وقد ثبت أن هذا الجهاز يحد من نطاق الحركة ويسمح لك بممارسة القرفصاء بشكل غير صحيح؛ ما يؤدي لحدوث إصابات.

تمرين العقلة

وهو تمرين لا يسهل ممارسته على كثيرين؛ إذ يكون من الصعب معرفة الطريقة التي تنفذ بها كل خطوات التمرين الواحدة تلو الأخرى، والمشكلة الحقيقية هنا أن الوقوع بأي خطأ أثناء التنفيذ سيؤدي بلا شك إلى التعرض لإصابات.

تمرين الضغط بالأرجل

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وهذا التمرين من التمرينات الأساسية في كثير من صالات الألعاب الرياضية، وقد يعود بالنفع على كثير من الأشخاص عند ممارسته بشكل صحيح، غير أن مشكلته الحقيقة هو أنه عادة ما يتسبب في التعرض لإصابات إذا لم ينفذ بشكل صحيح، أو إذا لم تكن المرأة في وضعية بدنية وجسمانية مناسبة، فضلا عن ضرورة التأكد من استخدام الجهاز الخاص بذلك التمرين بشكل صحيح.

عضلات البطن

يوجد الكثير من الأجهزة الخاصة بهذا التمرين في صالات الألعاب الرياضية فقط، وهناك كثير من الأشخاص يهتمون بممارسة التمرين على أمل تقوية عضلات بطنهم والتخلص من الدهون الزائدة في تلك المنطقة، لكن يؤكد الخبراء أن تلك الأجهزة لا تقدم فوائد كثيرة، وأن بعضا من عديمي الخبرة قد يتعرض لمشكلات منها حدوث خلل في وضعية الجسم وفي العضلات.

تمرين الأرجحة بالكرة الحديدية

وهو تمرين يحظى بشعبية كبرى في أوساط الأشخاص المهتمين برياضة الكروس فيت، لكنه قد يلحق ضررا بالغا بالأشخاص الهواة المستجدين، ففي حين انه يعني في الأساس بتقوية أوتار الركبة، لكن بعض الناس يشركون أذرعهم بشكل كبير في التمرين؛ ما يزيد من خطر تعرضهم لإصابات بالكتف.

تمرين السكوات مع أثقال

فبينما تعد تمارين السكوات طريقة رائعة للحصول على تمارين مميزة لكامل الجسم، لكن يجب معرفة أن هذه التمارين تتطلب أن تكون كافة أجزاء الجسم قوية؛ لأنه إذا كان هناك جزء ضعيف، أو أقل في القوة من باقي الأجزاء، فإن الشخص يكون أكثر عرضة للتعرض لإصابات عديدة بهذا الجزء.