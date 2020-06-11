في زمن كورونا.. كم مرة عليك غسل بياضات السرير وأغطية المخدات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في العادة وإذا وجّه سؤال محدد لعدد من الناس عن عدد المرات التي يغسلون فيها بياضات فراشهم، فمن المؤكد الحصول على تفاوت في الإجابات، بعضهم يجيب بمرة واحدة في الأسبوع والبعض الآخر بكل أسبوعين وهناك من يعترف بأنهم يقومون بذلك مرة في الشهر.

لكن الآن وبعد أن اجتاحت جائحة كورونا العالم وأصبحت جزءا من حياتنا اليومية فلابد من تطبيق قاعدة صارمة وسريعة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وليس بغسل الأيدي فحسب بل تتعلق بالملابس والفراش.

فعندما تتوجهين لفراشك للنوم فإن بياضات الفراش وأغطية المخدات إضافة الى أغطية اللحاف تتلوث بخلايا الجلد الميت وتقدر بحوالي 50 مليون خلية في اليوم.

هذا إضافة للعرق والشعر ومستحضرات التجميل وأي فطريات التقطتينها أثناء اليوم منها بعض الجزيئات البكتيرية والفيروسية. وبالتالي ستصبح الفرشة والملاءة مرتعا خصبا للكائنات الحية الدقيقة وقد تتسبب في تهيج الجلد والالتهابات وبعض حالات الالتهابات الجلدية المحتملة.

البياضات وأغطية المخدات

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طبيب الأمراض الجلدية المعتمد لموقع "هاف بوست" جوشوا زرشر، بيّن ضرورة غسل النسيج بشكل متكرر كلما كان أقرب للجسم. هذا ينطبق أيضا على بياضات الفراش بغسلها مرة في الأسبوع.

وأما بالنسبة لأغطية المخدات فانه ينصح من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويٌنصح أن يكون الغسل في مياه ساخنة وتجنب الغسل بمياه باردة أو دافئة، مع تنشيفها بشكل جيد.

إيضاح مهم أيضا وهو عدم نفض البياضات قبل الغسل لتفادي انتشار الفيروس في الهواء ثم المبادرة بغسل اليدين جيدا بعد تشغيل الغسالة.

وأما بالنسبة لمن يعملون في مجال الرعاية الصحية فيُنصح بتغيير ملابسهم فور عودتهم إلى المنزل وبتجنب أن تلامس ملابسهم أي بياضات أو أغطية.