طريقة عمل قشر القهوة لازالة الكرش

تجهل العديد من الشعوب العربية مشروب قشر القهوة وفوائده لصحة الجسم. مشروب قشر القهوة من المشروبات التقليدية التي عرفها العرب منذ آلاف السنين، تعود أصوله إلى منطقة الخليج العربي، خصوصاً اليمن التي عرف عن أهلها عشقهم لشرب قشر القهوة. طريقة تحضير مشروب قشر القهوة توضع بذور القهوة غير المحمصة على النار، فينتج القشر.

يطحن هذا القشر جيداً حتى يصبح ناعماً جداً، ثم ينقع في الماء الساخن لمدة ساعة.

يغلى قشر القهوة ويصفى، ثم يضاف له الهال، أو الزعفران، أو مسحوق الزنجبيل أو القرفة حسب الرغبة، كنكهة تضفي مذاقاً مميزاً له.

فوائد قشر القهوة يساعد مشروب قشر القهوة على تخليص الرحم من الدم الفاسد أثناء فترتي النفاس والحيض.

يدر البول ويخلص الجسم من التورم والانتفخات الناتجة عن احتباس السوائل في الأطراف.

يحافظ على المعدل الطبيعي لضغط الدم.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، إذ إنه يساعد على طرد السموم والفضلات المتراكمة في الأمعاء.

يعمل على تصفية الدم ويخلصه من المواد السامة الجراثيم.

يعمل على تقوية عضلة القلب ويعيد تنظيم ضرباته، يمنع تراكم الدهون في الشرايين وبالتالي انسدادها، كما ينشط من سرعة الدم في الأوعية الدموية ويحمي من الإصابة بالجلطات القلبية المفاجئة.

مشروب قشر القهوة مسكن طبيعي للآلام في الجسم ، خاصة آلام الرأس والصداع الشديد.

يبعث الشعور بالسكينة والراحة النفسية، بسبب تأثيره الإيجابي والمباشر في الجهاز العصبي. يحتوي قشر القهوة على مركبات طبيعية تحفز إفراز العصارات الهضمية، ما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتحديداً في منطقة البطن أو ما يعرف بالكرش.

يضمن خسارة الوزن ضمن المعدلات الطبيعية دون التسبب بأي أعراض جانبية.

يخلص الجسم من السوائل المحتبسة في أجزاء عديدة منه، خصوصاً في منطقتي البطن والقدمين.

يضاعف من القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بمعدل يزيد عن معدله الطبيعيّ من خلال تحفيزه للعضلات على البدء بحرق الدهون واستهلاك الكربوهيدرات والدهون المتراكمة به، مما يزيد من إنتاج الطاقة اللازمة للبدء بالتمارين.

يساعد قشر القهوة على كبح الشهية. وصفات من قشر القهوة لتنحيف البطن قشر القهوة والشاي الأخضر لتنحيف البطن المكونات: ملعقتان من قشر القهوة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة من الميرمية. الطريقة: تضاف هذه المكونات إلى الماء المغلي.

تنقع لمدة ¼ ساعة، ثم يتم تناول هذا المشروب خلال اليوم، خاصة بعد الوجبات الرئيسية. قشر القهوة والزنجبيل لتنحيف البطن المكونات: ملعقتان من قشر القهوة.

ملعقة من الزنجبيل.

ملعقة من حب الهال. الطريقة: تضاف المكونات إلى كمية من الماء المغلي.

تنقع لمدة ¼ ساعة، ثم يتم تناول هذا المشروب بعد الوجبات الرئيسية. قشر القهوة واليانسون لازالة الكرش المكونات: ملعقتان من قشر القهوة.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة من الشاي الأخضر. الطريقة: Advertisements تضاف المكونات إلى الماء المغلي.

تنقع لـ ¼ ساعة أو أكثر، ثم يتم تناول هذا المشروب قبل الخلود إلى النوم. قشر القهوة والقرفة لازالة الكرش المكونات: حفنة من قشور القهوة المحمّصة.

كميّة مناسبة من الماء.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من القرنفل. الطريقة: توضع المكونات على النار حتى الغليان.

تترك لـ 5 لخمس دقائق، ثم ترفع عن النار.

يصفى الماء ويشرب منه 3 مرات قبل كل وجبة رئيسية بـ ½ ساعة أو بعدها بساعتين.

يمكن تناول مشروب قشر القهوة والقرفة أيضاً على معدة فارغة وقبل الخلود إلى النوم.

لا بد من تجنب تحلية المشروب بأي نوع، سواء التمر، العسل أو غيرهما. قشر القهوة وبذور الشمر لتنحيف البطن المكونات: ملعقتان كبيرتان من قشر القهوة.

ملعقة كبيرة من بذور الشمر

إبريق من الماء. الطريقة: يحمص قشر القهوة على نار هادئة ليصبح لونها ذهبياً بعض الشيء.

يضاف لها الماء المغلي وبذور الشمر، وتنقع لـ ¼ ساعة.

يتم تناول مشروب قشر القهوة وبذور الشمر قبل أو بعد الوجبات الرئيسية بساعة على مدار اليوم. قشر القهوة والكمون لازالة الكرش المكونات: ملعقتان من قشر القهوة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الشاي الأخضر.

ملعقة من الميرمية.

ملعقة من البابونج.

كوبان كبيران من الماء. الطريقة: يوضع الماء على النار حتى يغلي.

تضاف جميع المكونات إلى الماء وتترك دقيقتين حتى تغلي.

يرفع الوعاء عن النار ويترك جانباً لـ 5 دقائق بعد تغطيته.

يصفى مشروب قشر القهوة والكمون ويت تناوله 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية بـ ½ ساعة. أضرار قشر القهوة أضرار قشر القهوة ليست بخطيرة، ولكن كأي مكون في الطبيعة، هناك من بعض الأضرار التي قد يسببها، لا بد من ذكرها مهما كانت ضئيلة، وهي على النحو التالي: مشروب قشر القهوة من المنبهات، وبالتالي فإن كثرة تناوله، سيسبب الأرق الشديد وما يصاحبه من قلق، توتر واكتئاب.

تناول قشر القهوة في فترة الحمل قد يؤثر على الجنين، شأنه شأن القهوة ومحتويات الكافيين. الإكثار من تناوله، خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل قد يؤدي إلى الإجهاض.

يسبب للحامل الضيق والألم نتيجة الفرط في حركة ونشاط الجنين في الرحم، خاصة في الشهور المتقدمة في الحمل، ما قد يتسبب بالولادة المبكرة.

يسبب تهيج الرحم والإصابة بالعقم المؤقت.

يحدث طنيناً في الأذن.

يسبب اضطرابات في المعدة، غثياناً وتقيؤاً، خاصة لمن يعاني من الحساسية.

يضاعف من نسبة الكالسيوم في البول .

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