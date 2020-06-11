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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تنبئ بالأعراض الخطيرة لكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
وجد أطباء في كوريا الجنوبية أسبابا قد تجعل بعض مرضى كوفيد-19 أكثر تأثرا بالمرض من غيرهم، بحسب ما أعلنه الأستاذ في المركز الطبي بجامعة يونغنام آن جون هونغ الأربعاء.
وقال الأطباء في الدراسة التي نشرتها مجلة العلوم الطبية الكورية إن مرض السكري وارتفاع درجة حرارة الجسم وقلة نسبة تشبع الأكسجين وإصابات القلب الموجودة مسبقا يمكن أن تؤدي إلى الإصابات الشديدة بكوفيد-19.
ورصد فريق الأطباء 110 مرضى بكورونا في مستشفى بمدينة دايغو، مركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية، في الفترة من 19 فبراير إلى 15 أبريل، ووجدوا أن 23 منهم أصيبوا بحالات حادة من المرض.
ونظرا لأن هؤلاء المرضى كانوا أكبر سنا من غيرهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وانخفاض تشبع الأكسجين، وفقا لقناة "الحرة".
البروفيسور آن جون هونغ الذي أشرف على الدراسة قال إن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من ثلاثة من عوامل الخطر الأربعة على الأقل تعرضوا لإصابات شديدة.
وقال لرويترز إن نتائج الدراسة قد تساعد الأطباء في اكتشاف المرضى الأكثر عرضة للخطر وإعطاء أولوية لهم في مرحلة مبكرة من المرض.
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