هل ينتقل كورونا من مصابين بلا أعراض؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل الدائر منذ أيام، حول مدى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من مصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض، مؤكدة أن هؤلاء المرضى ينقلون العدوى رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.

وحاول مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تصحيح سوء الفهم الذي وقع به كثيرون بشأن إمكانية انتقال عدوى فيروس، بعد أن تسببت خبيرة بارزة في المنظمة في لغط كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدلت ماريا فان كيروف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا بتصريحات، الإثنين، مفادها أن المصابين بـ"كوفيد 19" ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض، نادرا ما ينقلون فيروس كورونا.

لكن كيروف سرعان ما استدركت الأمر وعدلت تصريحاتها، الثلاثاء، لتؤكد أنها كانت تشير فقط إلى "دراسات محدودة وليس للمسألة بشكل كامل".

وأثارت تصريحات كيروف حيرة وتساؤلات بين مسؤولي الصحة، الذين حذروا من انتقال العدوى عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض، مثل الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس.

وقالت كيروف: "ما كنت أشير إليه هو عدد محدود للغاية من الدراسات، دراستان أو 3 نشرت، تحاول في الواقع تتبع الحالات غير مصحوبة بأعراض".

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وأضافت: "هذه مجموعة صغيرة للغاية من الدراسات الفرعية، استخدمت عبارة (نادرة للغاية) وأعتقد أن ذلك أثار سوء فهم للقول إن نقل العدوى غير المصحوبة بأعراض امر نادر للغاية عالميا، ما كنت أشير إليه هو مجموعة فرعية من الدراسات".

وتابعت أن نسبة 40 % من نقل المرض يمكن أن تكون من حالات إصابة لا تظهر عليها أعراض كورونا.

وعلق جيبريسوس على الأمر مجددا، مساء الأربعاء، خلال إحاطة صحفية، قائلا: "منذ أوائل فبراير الماضي، قلنا إن العدوى يمكن أن تنتقل عبر المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى انتقال العدوى دون أعراض".

وتابع: "نحن نتعلم طوال الوقت"، مشيرا إلى أن توصيل المعلومات بشأن الفيروس مهمة ليست سهلة "لكنها من واجباتنا. نحن نرحب بالنقاش البنّاء".

أعراض كورونا

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا المستجد في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال.

وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

وتنصح منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الإجراءات في حال شعورك بأعراض كورونا، من بينها الالتزام بالمنزل إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، وطلب الرعاية الطبية في حال تفاقم الأعراض.