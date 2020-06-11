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10 قتلى إثر هجوم في ساحل العاج على الحدود مع بوركينا فاسو المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الخميس 2020/6/11 02:28 م بتوقيت أبوظبي

قُتل نحو 12 جنديا وأصيب سبعة آخرون، في هجوم على موقع حدودي شمالي ساحل العاج.

وقال ضابط كبير في مكتب رئيس أركان جيش ساحل العاج لرويترز، إن الهجوم وقع قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

في هذه الأثناء، أفادت تقارير بأن اثنين من رجال الأمن فُقدا بينما قُتل أحد المهاجمين.

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ويعتقد الضابط السابق، أن المهاجمين جاؤوا من بوركينا فاسو.

والشهر الماضي، شنت ساحل العاج وبوركينا فاسو عملية عسكرية مشتركة، لمواجهة التهديد المتزايد من المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل.

وهذا الهجوم هو الأول في ساحل العاج منذ اعتداء غران بسام في 2016، والذي أسفر عن مقتل 19 شخصا.

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