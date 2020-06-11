سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 11 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس، بالبنك المركزي المصري وعلى شاشات أغلب البنوك الحكومة والخاصة وشركات الصرافة عند متوسط سعر 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار عالميا مقابل عملات عالية المخاطر كما سجل الين الذي يُعد ملاذا آمنا أعلى مستوى في شهر اليوم الخميس مع شعور المستثمرين بقلق بالغ حيال توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) القاتمة للاقتصاد.

وأدت تلك التحركات لأن يعوض الدولار خسائره الأولية بعد إعلان موقف المركزي الأمريكي من السياسة النقدية، إذ توقع أسعار فائدة قرب الصفر لسنوات، وهو ما لقي ترحيبا كمؤشر على دعمه المستمر لأسعار الأصول.

وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في 11 شهرا وهبط 1% مسجلا 0.6923 دولار أمريكي مع بيع المستثمرين العملة لجني الأرباح. وكان الدولار الأسترالي قد شهد موجة صعود دفعته للارتفاع 3.8% منذ بداية يونيو/حزيران.

كما تخلى الدولار النيوزيلندي عن أعلى مستوى سجله في أربعة أشهر ونصف الشهر وهبط 0.7% إلى 0.6488 دولار أمريكي. وارتفع الين قليلا مسجلا 106.90 وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو/أيار.

أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لدى بنوك العربي الأفريقي والأهلي اليوناني والأهلي الكويتي- بيريوس أقل سعر للدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

سجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للدولار في سوق الصرف المصرية، مع بداية تداولات اليوم، مسجلا 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

تراجع سعر اليورو في أغلب البنوك وشركات الصرافة المصرية اليوم، بواقع قرش واحد للشراء فيما ارتفع 4 قروش للبيع، ليسجل 18.25 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، مقابل 18.26 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فتراجع أيضا بواقع 8 قروش للشراء و4 قروش للبيع، مسجلا 20.40 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع، مقابل 20.48 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

غلب الاستقرار على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي فيما قفز الدينار الكويتي 5 قروش للشراء وقرشان فقط للبيع بعد أيام من التراجع النسبي.

وجاء سعر الريال السعودي على شاشات التداول في البنوك المصرية عند متوسط سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل 4.36 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع في أغلب المصارف وشركات تداول الأموال في السوق المصرية.

وسعر الدينار الكويتي سجل مع بداية تداولات اليوم الخميس، 50.77 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع أمس.