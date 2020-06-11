شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: طرح500 ألف جرعة من "ريميديسيفير" لعلاج كورونا فى أكتوبر ومليون فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "CNN" الإخبارى، إن إمدادات الحكومة الأمريكية الحالية من دواء" ريميديسيفير "، ستتوقف يوم 29 يونيو من الشهر الجارى، وهو الدواء الوحيد المعروف للعمل ضد فيروس كورونا Covid-19، حسبما قال الدكتور روبرت كادليك، مسئول في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، لشبكة" CNN".

وقال موقع CNN الاخبارى، أن هذه تعتبر هي الشحنة الاخيرة من الدواء، والذى تقوم بإنتاجه شركة "جلياد ساينس"، موضحا أن الشركة تقوم بتكثيف التصنيع لإنتاج المزيد من الجرعات، وتخطط الشركة لتوفير أكثر من 500 ألف جرعة علاجية بحلول أكتوبر، وأكثر من مليون جرعة علاجية بحلول ديسمبر.

وأضاف الموقع، في الوقت الحالي، ننتظر أن نسمع من جلياد ما هو توافرهم المتوقع للدواء عندما ننتقل من يونيو إلى يوليو، لمعرفة مدى توفير الجرعات.

وأوضح، في الشهر الماضي، أعطت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تفويضًا طارئًا لعلاج ريميديسيفير، وهو دواء مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا، كما درس لعلاج الإيبولا، وهو يستخدم الآن في مرضى فيروس كورونا في المستشفى، حيث ثبت إنه يسرع بشفاء مرضى فيروس كورونا وفقا للدراسات.

وأشار، إلى أن الحكومة الأمريكية تعمل لمساعدة الشركة المصنعة، في مواجهة بعض تحديات سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمواد الخام والقدرة على تسريع عملية الإنتاج.

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وأضاف، أنه من الواضح أنه "مهما كانت الإمدادات، فقد لا يتوفر الدواء ما يكفي لكل من يحتاجه، موضحا أن شركة "جيلياد ساينس" أعطت "نطاقاً عاماً" لتسليم المنتج لشهري يوليو، وأغسطس، وقدمت بعض التفاصيل العامة، ولكنها أعلنت أنها تخطط لتوفير أكثر من 500 ألف جرعة علاجية بحلول أكتوبر، وأكثر من مليون جرعة علاجية بحلول ديسمبر، إن الحكومة تعمل لمساعدة الشركة في مواجهة بعض تحديات سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمواد الخام والقدرة على تسريع العملية.

وقالت الشركة المصنعة، "بعد التبرع، ستعمل الشركة بشكل وثيق مع الحكومات، وأنظمة الرعاية الصحية لتوفير وصول عقار "ريمديسيفير "، لمقدمي الرعاية الصحية لوصفه للمرضى المناسبين الذين يحتاجونه.



انتاج جرعات لتوزيعها فى الولايات المتحدة

وقالت سونيا تشوي، المتحدثة باسم "جيلياد ساينسز"، لـ"CNN "، إن الشركة "تخطط للعمل مع الحكومة الأمريكية لتحديد توزيع عقار ريميسيفير ما بعد التبرع.

وأضافت إنه في أوائل شهر مايو، قامت الحكومة الأمريكية بتوزيع كمية صغيرة من عقار "ريمديسيفير" مباشرة على حوالي 24 مستشفى في جميع أنحاء البلاد دون توضيح سبب اختيار هذه المستشفيات مقارنة بالمستشفيات الأخرى، ووسط الاحتجاجات، بدأت وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة في توزيع عقار "ريمديسيفير" على إدارات الصحة الوطنية.



ثبت فعاليته لعلاج كورونا

وقال الآن، تستخدم وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة صيغة توزيع تعتمد على عدد المرضى الذين أبلغت المستشفيات عنهم للوزارة، ورغم أن وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، لم تكشف في البداية عن المواقع التي يتم فيها توزيع عقار "ريمديسيفير"، فإن الوزارة تنشر الآن عبر موقعها على الإنترنت مقدار الأدوية التي تذهب إلى كل ولاية.