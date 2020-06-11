شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح حمى الخنازير الأفريقية فى الصين يظهر نتائج إيجابية مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية أمس الأربعاء أن لقاح حمى الخنازير الأفريقي أظهر نتائج مبكرة إيجابية فى التجارب، فاللقاح الذى طوره معهد "هاربين" للأبحاث البيطرية تحت إشراف CAAS، يستخدم فيروس حمى الخنازير الأفريقي المحذوف جينيا كلقاح حى مخفف فى الخنازير، وتمت الموافقة عليه للتجارب السريرية فى مارس، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

منذ أبريل، أجريت تجارب سريرية فى 3 قواعد تربية فى مقاطعة هيلونغجيانج، مقاطعة خنان ومنطقة شينجيانج ذاتية الحكم، تلقى اللقاح حوالي 3000 خنزير، وحتى الآن، تنمو الخنازير الملقحة عادة وتطورت دون أى آثار ضارة واضحة.



حمى الخنازير الأفريقية

لم يتم العثور على تغييرات مرضية فى تشريح الخنازير الملقحة، ولم يتم العثور على اختلافات واضحة بين مجموعة اللقاح والمجموعة الضابطة، والمعدل العام للوفيات أقل من 1 % ، لا تزال اختبارات الفعالية السريرية للقاح جارية.

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حمى الخنازير الأفريقية، التي تم وصفها لأول مرة في كينيا عام 1921، مرض فيروسى شديد العدوى وجد في الخنازير مع اقتراب معدلات الوفيات من 100 % . على مدى العقد الماضى، وانتشر المرض عبر العديد من البلدان، مما يشكل خطرًا لمزيد من التوسع.

مع عدم وجود لقاح أو علاج متاح، يعد إعدام الخنازير الطريقة الأكثر فعالية لاحتواء تفشي المرض.

في أكتوبر الماضى، أفاد باحثون صينيون فى دورية ساينس أنهم كشفوا عن الهيكل ثلاثى الأبعاد لفيروس حمى الخنازير الأفريقية، ووضعوا أساسًا قويًا لتطوير لقاحات فعالة وآمنة ضد المرض.