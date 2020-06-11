شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بكورويا الجنوبية يكتشفون عوامل خطر تزيد من مضاعفات كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طبيب فى المركز الطبى بجامعة يونج نام أن الأطباء الكوريين الجنوبيين اكتشفوا حالات كامنة معينة قد تجعل بعض مرضى كوفيد 19 أكثر تضررا من المرض، وأوضح أستاذ الطب الباطني اهن جون-هونج في تقرير لوكاله "رويترز" أن النتائج قد تساعد الأطباء في تحديد المرضى المعرضين لخطر مرتفع وتحديد أولوياتهم في مرحلة مبكرة من أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس التاجي الجديد كورونا.

ويقوم خبراء طبيون وأخصائيو الأوبئة بالتحقيق في عوامل الخطر للمرضى الذين يصابون بالحالات الشديدة من المرض، الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم منذ ظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي في الصين.

وفي ورقة نشرتها مجلة العلوم الطبية الكورية، كتب آهن وأطباء كوريون جنوبيون آخرون أن مرض السكري وارتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاض تشبع الأكسجين وإصابات القلب الموجودة مسبقًا كانت عوامل تنبؤية لكوفيد 19 الشديد، وقد رصد فريق الأطباء 110 مرضى بالفيروس التاجي في مستشفى في دايجو ، مركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية من بين 110 مرضى في المركز الطبي بجامعةYeungnam ، أصيب 23 منهم بحالة حادة من فيروس كورونا.

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وقالت الصحيفة لأن هؤلاء المرضى كانوا أكبر سناً بكثير من غيرهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى وانخفاض تشبع الأكسجين المحيطى، وقال البروفيسور آن إن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من ثلاثة من عوامل الإنذار الأربعة على الأقل أصيبوا بإصابة شديدة.

مشيرا إلى أن استخدام العوامل الإنذارية لمرضى فيروس كورونا الحادة سيوفر فرصة للأطباء لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى المعرضين لخطورة عالية من المرحلة المبكرة من المرض.