شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دواءين للسرطان والتهاب المفاصل كعلاج محتمل لكورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت جامعتا برمنجهام واكسفورد انه يجري اختبار دواءين يستخدمان لعلاج الأمراض الالتهابية والسرطان كعلاجات محتملة لمرضى الاصابة بمرض كوفيد 19، حيث يعتقد أن الحالات الشديدة من فيروس كورونا ناتجة عن رد فعل مفرط للجهاز المناعي ، المعروف باسم عاصفة السيتوكين ، ويحقق الباحثون فيما إذا كانت الأدوية التي تقمع بعض عناصر الجهاز المناعي يمكن أن تلعب دورًا في إيقاف التصعيد السريع الأعراض وفقا لتقرير لوكاله "رويترز".

ويدخل عقار Izana Bioscience الذى يحتوى على و جسم مضاد أحادي النسيلة في اختبارات المرحلة الأخيرة للتجارب السريرية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهابي يسمى التهاب الفقار اللاصق ، هو أول أربعة مرشحين في تجربة علاج كورونا ويستهدف سيتوكين والذي يعتقد أنه في المستويات غير المنضبط هو المحرك الرئيسي لالتهاب الرئة المفرط والخطير الذي يظهر في مرضى كورونا ، يتم بالفعل اختبار الدواء كعلاج لمرضى كورونا في إيطاليا.

الدواء الثاني Infliximab، الذي طوره شركة Celrtlion Healthcare UK هو علاج عامل نخر مضاد للورم يتم استخدامه لعلاج ثمانية أمراض المناعة الذاتية بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة القولون العصبي.

قال بن فيشر ، الباحث التجريبي السريري المساعد من جامعة برمنجهام: "تظهر الأدلة الناشئة دورًا مهمًا للأدوية المضادة للالتهابات في عاصفة السيتوكين المرتبطة بعدوى كورونا الشديدة.

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هناك أدوية أخرى لأمراض المناعة الذاتية التي يتم اختبارها لقدرتها على إخماد عاصفة السيتوكين في التجارب تشمل Regeneron و Sanofi's Kevzara و Roche’s Actemra وكذلك Morphosys و GlaxoSmithKline's otilimab.

يتم استخدام الدواء في تجربة التي تجري في برمنجهام وبالتعاون الوثيق مع أكسفورد وكلية جامعة لندن. تختبر التجربة سلسلة من الأدوية الاستقصائية والموافقة عليها بالفعل على المرضى في المستشفى الذين يعانون من كوفيد 19 سيتم التوصية بالأدوية الناجحة لإجراء المزيد من الاختبارات ضمن التجارب الوطنية الكبيرة الجارية.

ستحدد التجربة ما إذا كان علاج المرضى الذين سيتناولون عقار ناميلوماب ، قبل أن يتم قبولهم في العناية المركزة أو تتطلب التهوية ، يمكن أن يتحكم في الاستجابة الالتهابية المفرطة المعروفة باسم "عاصفة السيتوكين" ، مما يقلل من خطر إصابة الرئة الخطيرة وغيرها من الأعضاء والوفاة في نهاية المطاف.