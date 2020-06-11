شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة صينية تكتشف فشل عملية التجميل بعد نزول السليكون من أنفها.. اعرفى القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر والقلق عاشتها امرأة صينية بعدما شاهدت قطعة سيلكون تتسرب من أنفها بعد فترة من اجراء عملية لتجميل الانف، واكتشفت فشل العملية بعدما صرفت مبالغ كبيرة فيها.وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية قالت المرأة ، إن السيلكون انزلق من جسر أنفها إلى طرف أنفها.، كما اكتشفت مؤخرا جرح صغيرا على طرف الانف.

كانت البداية عندما ذهبت السيدة لإجراء عملية تجميل الأنف في هانغتشو ، تشجيانغ ، قبل ثلاث سنوات لجعل أنفها أكثر بروزًا، وهذه العمليات تحظى بشعبية كبيرة في دول شرق آسيا.

قالت إنها كانت في البداية سعيدة بالنتيجة ، لكنها بدأت تلاحظ طرف أنفها يتحول إلى اللون الأحمر في فصل الشتاء فى العام الماضى، ولكن اعتقدت أن ذلك بسبب برودة الجو.

سرعان ما أدركت المرأة الصينية أن الجراحة التجميلية الخاصة بها قد أخطأت بعد أن اكتشفت الجلد المكسور على أنفها وتساقطه.

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ذهبت إلى مركز التجميل في أواخر مايو، واستطاع جراح التجميل أن يزيل عصا السيليكون من أنفها، وبعدها طلبت تعويض عن المبلغ الذى دفعته فى عملية فاشلة.

بينما زعمت السيدة وانغ ، مديرة مركز التجميل ، أن أنف السيدة المشوه كان بسبب التدهور الطبيعي لغرسات السيليكون، وقالت للصحافة المحلية: "بعد فترة ، ستتحرك مواد السيليكون ببطء لأسفل ويمتد الجلد".

وقالت العيادة أنها ستتحمل المسؤولية الكاملة إذا أشار التحليل إلى أن ذلك كان خطأهم، بينما قالت السيدة المتضررة إنها تخطط لإجراء جراحة إعادة بناء الأنف في مستشفى اخرى، لكنها طلبت من العيادة دفع ثمن الإجراء.