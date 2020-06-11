كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - جدول المحتوى

-معلومات عن حساسية الربيع 1

2-هل تشكل أدوية الحساسية خطراً على الجنين؟

3-طرق وقائية لتجنب حساسية الربيع للحامل؟

طرق طبية لعلاج حساسية الربيع للحامل-4

5--طرق طبيعية لعلاج حساسية الحامل

6-أعراض حساسية الربيع

أدوية علاج حساسية الربيع للحامل-7

8-هل تحتاج الحامل لحقنة ضد التحسس؟

حساسية الحامل تمثل تحدياً كبيراً أثناء الحمل وعليها أن تخضع لإشراف طبي دقيق لتخفيف المتاعب من ناحية، ولتجنب الآثار الجانبية للأدوية على الجنين من ناحية أخرى، حيث تزيد الإصابة بحساسية الربيع بشكل خاص نتيجة تغيير الفصول وثورة الأتربة والغبار وقدوم فصل الصيف، وفي هذا الطقس غير المستقر، نجد أن نسب إصابة بعض الحوامل بالحساسية الجلدية تزيد كرد فعل مقاوم من الجسم وبخاصة الجهاز المناعي لمحاربة الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء، والتي تنتقل للجسم عن طريق اللمس أو التنفس مما يسبب أعراضاً غير مريحة للحامل. عن حساسية الربيع للحامل وطرق العلاج يحدثنا الدكتور محمد الكفراوي أستاذ الأمراض الجلدية بالجامعة

1-معلومات عن حساسية الربيع

الحقيقة الأولى: حساسية الربيع هي أكثر أنواع الحساسية انتشاراً بين الحوامل وأهم أسبابها؛ انتشار حبوب لقاح النباتات الدقيقة في الجو، والتي نستنشقها مع الهواء لتدخل إلى أجسامنا من خلال المجاري التنفسية، وبالرغم من أن بعض الأجسام تتقبلها بكل بساطة ولا تأخذ أي ردة فعل تجاهها، إلا أن بعض الأجسام تعتبرها مواد سامة فتحفز جهاز المناعة لمقاومتها؛ مما يسبب العطس وغيره من الأعراض المرافقة لحساسية الربيع

الحقيقة الثانية: أن كثيراً من الحوامل يعانين من تهيج العين والأنف والجلد في فترة الربيع؛ بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الهواء، وهذه الحالة تسبب إزعاجاً للحامل، وشعوراً بعدم الراحة والإصابة بالصداع والإرهاق

الحقيقة الثالثة: التصرف السليم في هذه الأثناء وطوال فترة الحمل يكون بالاستحمام بالماء الفاتر كلما شعرت المرأة بحالة من الهرش الشديد والتهاب الجلد، مع التجفيف التام لأجزاء الجسم، ولا مانع من وضع مرطبات جلدية مسموح بها، مثل سائل "الكلاميلا" الآمن وفقاً لاستشارة الطبيب، وكذلك المياه المخلوطة بالنشا الطبيعي والمبرد للجسم

2-هل تشكل أدوية الحساسية خطراً على الجنين؟

قد تسبب تأخر نموه أو الولادة المبتسرة أو انخفاض مستوى السكر بالدم، أو انخفاض ضغط الدم لدى الجنين أو اضطرابات لدى الجنين، ولتجنب هذه المخاطر؛ ينبغي على الحامل علاج حساسية الأنف "حمى القش" بدون أقراص دوائية أو بخاخات أنف قدر المستطاع، والأفضل

تجنب أوقات انتشار حبوب اللقاح وغلق أبواب ونوافذ المنزل جيداً، وعدم اصطحاب الملابس المحملة بحبوب اللقاح إلى غرفة النوم، وإذا كانت الأعراض لا تُحتمل، فيتوجب على الحامل تعاطي الأدوية؛ نظراً لأن نوبات الربو الحادة على سبيل المثال تشكل خطراً على الجنين أكبر من خطر الأدوية

طرق وقائية لتجنب حساسية الربيع للحامل -3

الحد من الخروج إلى المتنزهات والحدائق في فترة الربيع بقدر الإمكان، نظراً لما تسببه حبوب اللقاح من أعراض حساسية للأنف والعين والجلدلا يجب اللجوء إلى أي نوع من بخاخات الأنف بدون وصف الطبيب، إذ إن مضادات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية لها تأثير ضئيل للغاية من حيث الفعّاليةمن تعاني بشكل مستمر من حساسية الربيع؛ تأخذ جرعات محددة من حقن مضادات الحساسية قبل فصل الربيع، لكن إذا كانت الأعراض مستمرة على مدار العام، تتناولها بشكل مستمر

وإذا اضطرت الحامل للخروج ينصح بارتداء قبعة ونظارة لحماية العين والأنف من حبوب اللقاح التي يحملها الهواء، إضافة لإغلاق زجاج نوافذ السيارات عند ركوبها وتشغيل المكيف

كما يمكن إجراء تغييرات بسيطة في المنزل قد تحدث فرقاً مهماً، مثل إغلاق جميع النوافذ مما يمنع حبوب اللقاح من الدخول إلى المنزل، ويمكن الاستعانة بمكيفات الهواء لتبريد المنزل

4-طرق طبية لعلاج حساسية الربيع للحامل

استخدمي بخاخة الأنف المصنوعة من ماء البحر الطبيعي، التي تستخدم للأطفال والرضع لتسليك الأنف وتنقيته دون آثار جانبية

استخدمي قناعاً واقياً على الأنف عند الخروج في مكان مفتوح، مثل الحدائق العامة أو الأماكن التي تكثر بها الأتربة مثل طرق السفر أو الشواطئ

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احصلي على حمام منعش دائماً بعد العودة من الخارج، للتخلص من أي آثار للأتربة وحبوب اللقاح والشوائب العالقة بجسمك التي تسبب التحسس والرشح والعطس -

5-طرق طبيعيية لعلاج حساسية الحامل

مع إصابة الحامل بحساسية الربيع تصبح مناعتها في أقل مستوياتها؛ لأن جهاز المناعة يعمل بكامل طاقته لحماية الجنين ونموه، وبالتالي نجد الحامل تصاب كثيراً بالرشح والحساسية وانسداد الجيوب الأنفية وسيلان الأنف المستمر تقريباً طوال فترة الحمل، وبالطبع تُمنع الحامل من تناول أي أدوية خلال فترة الحمل دون إشراف طبي

استنشقي مغلي النعناع والبابونج كلما أمكن، لتسليك الأنف، وتجنبي استخدام العطور النفاذة، أو الوجود في مكان به أتربة أو عوادم سيارات

تناولي ملعقة من عسل النحل عليها بعض قطرات الليمون يوميّاً على الريق، لرفع درجة المناعة والتخلص من الرشح والإنفلونزا

تناولي الفواكه الغنية بفيتامين "ج"، مثل البرتقال والجوافة واليوسفي، أضيفي البصل والليمون إلى شوربة الدجاج الخاصة بكِ لزيادة مستوى المناعة، حيث يعمل البصل كمضاد حيوي.

تناولي مشروبات دافئة مثل الينسون المغلي مع أوراق الجوافة وحبة البركة، لرفع مستوى المناعة لديكِ وكعلاج من الرشح والزكام

احرصي على أن يكون منزلك نظيفاً من الأتربة وملابسك معقمة جيداً وغرفتك جيدة التهوية، وألا يوجد بها روائح نفاذة تُثير الحساسية

6-أعراض حساسية الربيع

عطس متكرر، حكة في العيون، انسداد واحتقان الأنف، عيون دامعة، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، هالات سوداء حول العين

لذلك يفضل: البقاء في المنزل وقت انتشار حبوب اللقاح خصوصاً في الصباح، إبقاء النوافذ مغلقة قدر الإمكان في فصل الربيع، مع تنظيف المنزل باستمرار من الغبار، غسل الشعر عند العودة للمنزل للتخلص من حبوب اللقاح العالقة بالرأس، استخدام مصفاة خاصة لشفط الغبار وحبوب اللقاح بوحدات التكييف في المنزل، شرب كميات كافية من الماء، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل: الحمضيات والبروكلي، تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون، السردين، التونا، زيت السمك

7-أدوية علاج حساسية الربيع للحامل

هناك العديد من الأدوية التي قد يصفها الطبيب لتخفيف الأعراض المرافقة لحساسية الربيع للحامل ومن هذه الأدوية، مضادات الهيستامين: تقلل من العطس والحكة من خلال تقليل كمية الهيستامين في الجسم وهي المادة المسئولة عن التحسس، ويجب الانتباه أن بعض هذه الأدوية تؤدي إلى النعاس

مضادات الاحتقان: تساعد على التخلص من المخاط من القنوات الأنفية وتقليل الاحتقان والانتفاخ

رذاذ أنفي للتخلص من الاحتقان: تساعد على التخلص من المخاط وبشكل أسرع من مضادات الاحتقان الفموية

الرذاذ الأنفي الذي يحتوي على الكروم وصوديوم، والذي يمنع حدوث حمى القش (hay fever) من خلال إيقاف إفراز الهيستامين الذي يحفز ظهور أعراض التحسس

قطرات العين: للتخفيف من الحكة التي تصيب العيون وتساعد على تقليل نزول الدموع منها

رذاذ أنفي يحتوي على الكورتيكوستيرويد: لتقليل التهاب الأنف في بعض الأحيان

8-هل تحتاج الحامل لحقنة ضد التحسس؟

نعم..وهي تخفف أعراض حساسية الربيع لفترة أطول مقارنة بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الأنف، ولكن لا تناسب هذه الحقنة جميع الحوامل، ولكنها قد تساعد البعض على تجنب أعراض التحسس لسنوات قليلة

يمكن للحامل السيطرة على أعراض حساسية الربيع من خلال علاجات طبيعية من ضمنها: عشبة البوتيربور، وهي فعالة لتخفيف أعراض التحسس، فعاليتها توازي فعالية مضادات الهيستامين الكيرسيتي وتوجد بشكل طبيعي في البصل، التفاح، الشاي الأسود، وهي تستخدم كمضاد للالتهاب

غسول الأنف الطبيعي: عبارة عن ماء دافئ معقم مقطر أو مغلي مع ربع ملعقة من الملح مع ربع ملعقة من صودا الخبز، ومن ثم توضع في جهاز، وقد تساعد في التخلص من المخاط وفتح قنوات الجيوب الأنفية، ويجب تنظيف الجهاز بعد استخدامه وتجفيفه