كيف تضمنين حملاً سليماً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً - تبدأ رحلة الحمل الصحية من فترة ماقبل الحمل، حيث من المقرر أن تزور السيدة عيادة طبيبتها قبل التخطيط للحمل لأخذ النصائح وبعض الإرشادات المتعلقة بهذه الرحلة؛ حتى تنعم بحمل صحي وآمن لها ولجنينها.



نصائح للحوامل تقدمها د.باسمة جمال الدين اختصاصية نساء وولادة من مستشفى الزهراء؛ لضمان سلامة هذا المشوار الذي يستمر لـ9 أشهر.



1 - في فترة ماقبل الحمل تنصح السيدة بتخفيف الوزن إن كان زائداً للحصول على الوزن المثالي ما أمكن؛ لما لزيادة الوزن من آثار جانبية سلبية على الحمل، فهو من مسببات السكري الحملي وارتفاع الضغط الشرياني والاكتئاب وزيادة تعرضها للولادة القيصرية ومخاطر أخرى على الجنين، لذلك ينصح باتباع التمارين الرياضية الخفيفة للاستمرار بها في فترة الحمل.

2 - ينصح بتناول الفوليك أسيد (folic acid 400 mcg) يومياً بمعدل شهر على الأقل قبل التخطيط للحمل، كما ينصح بتناول فيتامين د (10mcg of vitamin D)بما يعادل (1000IU) يومياً وحسب استشارة الطبيب بالاعتماد على مستويات فيتامين د في الدم.

في فترة الحمل

أول ما يتبادر إلى الأذهان عن الحمل هو الغذاء، ماهي المسموحات التي تستطيع الحامل أن تتناولها، وماهي الممنوعات التي يجب عليها تجنبها، للحفاظ على سلامة جنينها؟

أغذية ضرورية

1 - بشكل عام تحتاج المرأة الحامل إلى سعرات حرارية إضافية بمعدل 300 سعرة حرارية يومياً، ويفضل أن تقسم وجباتها إلى وجبات صغيرة ومتعددة، تكون غنية بالبروتينات والخضار الورقية والفواكه الغنية بالفيتامينات.

2 - يجب على الحامل الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة عالية السعرات الحرارية والأطعمة الدسمة؛ كي تتجنب مشاكل القولون وحرقة المعدة والسمنة الزائدة، كما يجب عليها عدم تناول اللحوم والأسماك النيئة وغير المطهية بشكل جيد وخصوصاً في الأشهر الأولى من الحمل.

3 - يسمح بتناول السمك بمعدل وجبتين خلال الأسبوع، حيث يعتبر سمك السلمون من أفضل أنواع السمك التي تناسب المرأة الحامل كونه الأقل يحتوي على مادة الزئبق.

4 - الكالسيوم من العناصر المهمة في الحمل، فعلى السيدة تناول كوب من الحليب (يفضل أن يكون طازجاً وكامل الدسم)، إذا كانت السيدة لا ترغب بتناول الحليب، تستطيع أن تأخذ احتياجاتها من الكالسيوم عن طريق الزبدة أو الجبنة المطبوخة أو اللبن الرائب أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم.

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5 –تجنب الكحول بشكل كامل حتى لو بكميات قليلة. وكذلك الامتناع عن التدخين سواء على شكل سجائر أو الأرجيلة، حيث يفضل إيقاف التدخين على الأقل 3 أشهر قبل الحمل؛ لأنه يعرض الحامل لبعض المخاطر كارتفاع الضغط الشرياني والإسقاطات والولادة المبكرة كما يؤدي لنقص نمو الجنين داخل الرحم والموت المفاجئ لدى الوليد.

6 - تناول القهوة أو الشاي بكميات معتدلة (أقل من 300mg من القهوة يومياً) بما يعادل كوبين صغيرين من القهوة، حيث يمكن استبدال القهوة بشاي الزنجبيل فهو من الأعشاب الطبيعية المفيدة التي تساعد على التخلص من شعور الغثيان المزعج في الأشهر الأولى من الحمل.

7 - لا ينصح بشرب شاي القرفة بكثرة أثناء الحمل بسبب تأثيرها في إحداث تقلصات في الرحم، أما القليل من القرفة فلا ضير منه.

8 - يوصى للحامل بشرب كميات كافية من الماء بما يعادل ليترين يومياً أو حوالي 6-8 أكواب، وتناول التمر دونما أي مخاطر على الحمل والجنين.

9 - القاعدة الأساسية في ممارسة الرياضة في فترة الحمل أن الحامل تستطيع الاستمرار في ممارسة الرياضة التي كانت تمارسها ما قبل الحمل بشرط الابتعاد عن الرياضات المجهدة وحمل الأثقال.

10 - يعد المشي والسباحة واليوغا من أفضل أنواع الرياضة للحامل، فالرياضة هامة جداً أثناء الحمل لكونها تمنع الوزن الزائد،كما تعمل على تحسين المزاج فتمنع حدوث الاكتئاب، كما تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية.

11 –لامانع من ممارسة العلاقة الحميمية أثناء الحمل إلا في حالات النزف أو نزول سائل الجنين أو في حالات سوابق الولادة المبكرة المتكررة.



وخاتمة أقول لا بد للحامل من استشارة الطبيب أولاً وآخراً في حال حصول أي طارئ يعترضها في فترة الحمل للوصول إلى حمل صحي وسليم.