فوائد الحلاوة الطحينية للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 12:44 مساءً -

الحلاوة الطحينية من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وهي حلوى شرقية خليط من طحين السمسم مع السكر ويضاف إليها أحياناً مكسرات لتعطيها طعماً رائعاً، ومع ذلك فهي تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة للجسم عموماً، وللحامل والجنين على وجه الخصوص؛ وكما أن للحلاوة الطحينية فوائد هناك أضرار نتيجة الإكثار من تناولها، ولكن فوائدها إن علمتها الحامل فلن تتنازل عن تناولها بصورة يومية، كما تتميز الحلاوة أيضاً بقيمة غذائية عالية، حيث تضم حوالي 500 كيلو كالورى لكل 100 جرام وتفاصيل جديدة شيقة ومفيدة توضحها لنا خبيرة التغذية نهى ياسين الأستاذة بمعهد التغذية

فوائد الحلاوة للجسم عموماً

تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها تخفف التوتر وتحسن الذاكرة؛ حيث تحتوي حلاوة الفول السوداني على حمض اللينوليك وبعض أنواع من فيتامين ب المركب مما يجعلها مفيدة لمنع التوتر وتحسين الذاكرة

تحافظ على صحة الإنسان بصورة عامة وذلك بفضل زيت السمسم وهو مصدر غني بالطاقة لجسم الإنسان

تعمل الحلاوة على تنشيط الخلايا والأنسجة، كما تعمل على زيادة فاعلية وظائفها

ترفع من معدل وقاية الجسم ومناعته لبعض الأمراض مثل الشيخوخة المبكرة وأمراض السرطان والقولون وأمراض القلب وسرطان الجلد وتصلب الشرايين

تعمل على تنشيط وظائف القناة الهضمية

تعمل على رفع كفاءة المعدة وزيادة العصارات الهضمية ورفع معدل الهضم والتخلص من الإمساك

تقضي على الديدان الموجودة داخل الأمعاء

تقوي الأوعية الدموية في جسم الإنسان

تقلل نسبة الكولسترول في الدم

فوائد الحلاوة الطحينية الجنسية

أبرز ما يميز الحلاوة الطحينية ويدفع المتزوجين حديثاً أو من يرغبون في الزواج والإنجاب السريع لتناول الحلاوة الطحينية بصورة كبيرة؛ ذلك لأنها تعمل على زيادة كمية السائل المنوي، مما يرفع الخصوبة لدى الرجال

أضرار الحلاوة الطحينية

مع كل هذه المميزات التي تتميز بها الحلاوة الطحينية نجد إن الإكثار من تناولها يسبب

زيادة الوزن بسبب وجود نسبة سكر عالية

تعتبر الحلاوة مضرة لمرضى السكر

هناك بعض الإضافات التي ربما تضاف إلى الحلاوة لتعطيها لوناً أبيض ربما تؤثر هذه المواد في إصابة الإنسان بالسرطان

هل الحلاوة الطحينية آمنة للحامل؟

تعتبر الحلاوة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية نظرًا لاحتوائها على نسب عالية من السكر؛ حيث إنها تُصنع من البذور والمكسرات والعسل الطبيعي، وقد يضاف إليها مكونات أخرى، إلا أنها مثلها مثل معظم الأطعمة تعتبر آمنة للحامل إذا تم تناولها بكميات محسوبة وبسيطة، ويحذر من تناولها إذا كانت الحامل تعاني من زيادة الوزن.

يمكن للحامل تناول نحو 30 جم من الحلاوة مع دمجها مع الأطعمة الأخرى غير السكرية، أو تناولها إلى جانب اللبن أو أحد منتجاته؛ لتجنب التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي، مع الانتباه إلى أن الحلاوة الطحينية تعتبر ممنوعة على الحامل التي تعاني من الحساسية الغذائية تجاه أحد مكوناتها، أو إذا كانت تعاني من سكري الحمل أو التهاب البنكرياس.

نعم، الحلاوة الطحينية تعتبر مفيدة للحامل نظراً لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، كما أنها تخفف التوتر، وتحسن الذاكرة حيث تحتوي حلاوة الفول السوداني على حمض اللينوليك وبعض أنواع من فيتامين ب المركب، مما يجعلها مفيدة لمنع التوتر وتحسين الذاكرة.

تناولي الحلاوة الطحينية تحت شروط خاصة

الأول: هو غياب الحساسية؛ فمع وجود المكسرات والبذور والعسل والمواد المسببة للحساسية، فإنها يمكن أن تسبب الطفح الجلدي وغيره من ردود الأفعال

الشرط الثاني: هو ارتفاع نسبة السعرات الحرارية، خاصة إذا كنت لا ترغبين في الحصول على 20-30 كيلوجراماً في نهاية الحمل، ومن ثم التعامل معها بشكل مؤلم

في اليوم لا يمكنك أن تأكلي أكثر من 100 جرام من الحلاوة الطحينية -وليس كل يوم- وتذكري أن الحلاوة الطحينية يجوز استخدامها فقط في الثلث الأول والثاني من الحمل

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فوائد الحلاوة الطحينية أثناء الحمل

1-من أهم الفوائد أن الحلاوة الطحينية تتكون من مكونات طبيعية صحية ومغذية

2-في الحلاوة الطحينية الكثير من حمض الفوليك، والذي يتم الحفاظ عليه تمامًا بسبب نقص المعالجة الحرارية للحلاوة، وحمض الفوليك هو أكثر الفيتامينات اللازمة خلال فترة الحمل، والذي يفضل تناوله قبل الحمل وفي المراحل المبكرة عندما يتكون الجهاز العصبي للطفل فقط

3--حمض الفوليك يقلل من خطر تطوير أمراض الأنبوب العصبي للجنين، تم العثور على معظم حمض الفوليك في مكونات الحلاوة الطحينية الفول السوداني

4-هناك العديد من العناصر في الحلاوة الطحينية تعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري، وتجعل الأوعية أكثر مرونة، وتقلل من خطر حدوث اضطرابات في الدورة الدموية للجنين والمشيمة

. 5-تساعد الحلاوة الطحينية العديد من النساء على إعادة إحياء أنفسهن والتخلص من الانهيار والتغلب على الانزعاج أثناء التسمم

6-الحلاوة الطحينية المصنوعة من بذور السمسم مفيدة جداً للجهاز العصبي -الطفل والأم على حد سواء- الاستهلاك المنتظم لها يقوي النهايات العصبية، ويعمل على استقرار الحالة العاطفية للمرأة

الحلاوة الطحينية مفيدة جداً

لعمل القلب، وتنظف الدم من لوحات الكولسترول

. يحتوي السمسم الموجود داخل الحلاوة الطحينية على عدد كبير من العناصر التي تقوي الجهاز التنفسي، وتحسن أداء الجهاز العضلي الهيكلي؛ كما يقوم بتقوية العظام وجعلها أكثر مرونة

. الحلاوة الطحينية عامل استقرار طبيعي للحموضة في المعدة، ويجب أن تؤخذ حالة الحموضة العالية والمنخفضة

يوصي الأطباء دائمًا بحمل قطع الحلاوة الطحينية معك، إذا كنت تواجهين الإغماء أثناء الحمل، وهي تعمل على تقليل الضغط، وتساعد على مواجهة كل هذه المشاكل، وعليك وضع قطعة من الحلاوة الطحينية في الفم بمجرد أن تشعري بالدوار والضعف.

أهميتها خلال فترة الحمل

حلاوة الطحينية تعمل على تحسين أداء الجهاز الدوري، وجعل الأوعية أكثر مرونة، وتحد من مخاطر الإصابة بالاضطرابات في الدورة الدموية للجنين والمشيمة

. كما تساعد الحلاوة الطحينية العديد من النساء على إنعاش أنفسهن، للتخلص من الانهيار، للتعامل مع عدم الراحة في حالة التسمم.

. الحلاوة الطحينية مصنوعة من بذور السمسم لذلك هي مفيدة جداً للجهاز العصبي -سواء الطفل والأم-

. الاستهلاك المنتظم للحلاوة يقوي النهايات العصبية ويثبت الحالة العاطفية للمرأة.

. الحلاوة مفيدة جداً لعمل القلب، وتنظف الدم من لويحات الكوليسترول.

. تحتوي حلاوة السمسم على عدد كبير من العناصر التي تقوي الجهاز التنفسي، وتحسن عمل الجهاز العضلي الهيكلي، كما تسهم في تقوية العظام وجعلها أكثر مرونة قبل الولادة.

موانع لاستخدام الحلاوة الطحينية

لقد لاحظنا بالفعل أن الحلاوة الطحينية لا يمكن أن تؤكل مع الحساسية، الحد من زيادة الوزن بسرعة، في هذه الحالة، يجب التخلي عنها واستبدال الفواكه بها للنساء المصابات بداء السكري، ولكن مثل هؤلاء المرضى عادة لكن لكن يفضل عدم تناولها إذا كنت تعانين من أمراض مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس وأمراض المرارة أو الكبد ،يدركون نظامهم الغذائ